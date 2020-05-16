Зеленский чуть не подрался с Галустяном: как так?! 

Владимир Зеленский и Михаил Галустян во времена КВН едва не подрались из-за "спорного" номера, который собирались поставить на шоу. Причем в разборках из-за шутки принимали участие юмористы сразу несколько команд: "95 Квартал", "Утомленные солнцем", "Уездный город" и "Новые армяне".

Про этот давний случай, который не афишировали широкой общественности и неизвестный большинству, сейчас рассказал бывший коллега по сцене Сергей Писаренко.

Знаменитый КВНщик, а ныне участник украинского проекта Дизель Шоу в интервью в программе Сергея Иванова "Антиподы" признался, что из-за совместных гастролей "ярких" историй с командами было много, смешных и не очень.

Одна из таких связана с "95 кварталом" Зеленского и "нашими тогдашними главными соперниками" в КВН - "Утомленные солнцем" с Михаилом Галустяном, вспомнил Писаренко, который играл в "Уездном городе".

"Когда у "95 квартала" был номер "Стрелки" - помните, когда был клип у группы "Стрелки", они обнаженные пели - и ребята из "95 квартала" сделали пародию на этот номер. И вдруг против нас в сезоне команда "Утомленные солнцем" выставляет этот номер в конкурс", - рассказал он.

Тогда директор команды "УГ" позвонил Зеленскому и говорит: "Тут ваш номер показывают!"

"И Зеленский с ребятами едут из Киева в Москву на показ к Маслякову, чтобы зайти в зал и сказать: "это наш номер, это не честно". Представляете, на углу Дворца молодежи разборка - "Уездный город" и "95 квартал" против "Утомленных солнцем" и "Новых армян". Разборка чуть ли не до драки.

- Как так?! Александр Васильевич, да что это такое?!

- Сами разбирайтесь!

Понимаете, эта фраза была роковая!" - описал события Писаренко.

Бывший КВНщик отметил, что они "чуть ли не передрались там все".

"Представляете, уже стояли вот так (показал сжатые кулаки). И мы стояли с "95 кварталом" против этих ребят и не могли решить, показывать им номер, или не показывать", - с улыбкой рассказал актер.

Видео: Актер Дизель Шоу Сергей Писаренко рассказал, как Владимир Зеленский и Михаил Галустян чуть не подрались

Ранее мы писали о том, что участники украинского проекта Дизель Шоу Евгений Никишин и Сергей Писаренко выступили на российском телеканале, который славится своей антиукраинской и пропутинской пропагандой.

Напомним, что не так давно Владимир Зеленский вспомнил о том, как избил зрителя на одном из концертов "Квартала 95". Гарант также признался, что не привык драться.