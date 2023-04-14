Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час

Зеленський розповів, що сьогодні провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості об'єднання потенціалів України та НАТО.

На ньому були присутні, за його словами, голова Верховної ради, чиновники - профільний віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ, - зовнішньополітичний блок Офісу президента та його керівник.

"Очевидно, що місце України - у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Як повідомлялося, генсек НАТО зазначає, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

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