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Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час

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П'ятниця 14 квітня 2023 20:07
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб застарілі ілюзії, які стримують приєднання України до НАТО, продовжували забирати час у Києва та партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський розповів, що сьогодні провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості об'єднання потенціалів України та НАТО.

На ньому були присутні, за його словами, голова Верховної ради, чиновники - профільний віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ, - зовнішньополітичний блок Офісу президента та його керівник.

"Очевидно, що місце України - у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Як повідомлялося, генсек НАТО зазначає, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

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