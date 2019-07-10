Зеленский в Борисполе выгнал с совещания секретаря местного горсовета

Во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, Зеленский во время совещания зачитал информацию, что Годунок был ранее осужден и после этого его выгнал.

"Я здесь прочитал: член "Батькивщины", секретарь бориспольского городского совета ранее осужден по ч.3 ст. 142 УПК Украины "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты", - сказал он.

Напомним, сегодня Зеленский во время визита в Борисполь заявил о назначении нового главы Киевской ОГА. Им стал Михаил Бно-Айриян. Бно-Айриян занимал должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго".

РБК-Украина писало, что президент вчера уволил 70 председателей районных государственных администраций. В частности, были уволены руководители районов в Киеве и 16 областях.

Еще ранее Зеленский своим указом уволил председателей районных государственных администраций Донецкой и Львовской областей и нашел на их место новых людей.