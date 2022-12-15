Зеленський анонсував заходи для більшої військової підтримки

Зокрема, нові заходи мають відбутися вже наступного тижня.

"Готуємо важливі міжнародні заходи наступного тижня. Те, що може дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими, більше військових можливостей", - сказав Зеленський.

Раніше президент повідомив, що Україна продовжуватиме отримувати допомогу від європейських держав. Сьогодні вже є рішення про низку нових пакетів підтримки.

Нагадаємо, США готуються оголосити про нову допомогу Україні в умовах протистояння російській агресії.

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