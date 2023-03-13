Зеленський анонсував новини щодо посилення оборони України та трибуналу над РФ

Президент України Володимир Зеленський анонсував новини щодо посилення нашої оборони, а також позиції в боротьбі за покарання російських окупантів за їх злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Найближчі тижні плануються доволі активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто - у боротьбі за покарання російських убивць. Готуємо новини", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу щодо агресії проти України.

Також раніше ми писали, що створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії підтримують вже 30 країн.

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