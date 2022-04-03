Зеленский анонсировал заседание Совбеза ООН по резне в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за военных преступлений армии РФ на территории Украины, в частности, в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.
Президент посвятил традиционное вечернее обращение событиям в Буче и других освобожденных городах. Он не только анонсировал заседание Совбеза Объединенных Наций, но и упрекнул тех, кто на протяжении многих лет толеровал поведение руководства РФ.
"Военные преступления в Буче и других городах будут предметом рассмотрения на Совбезе ООН во вторник", – отметил Зеленский.
Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.
К слову, генсек ООН призвал к независимому расследованию совершенных на территории Киевской области преступлений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.