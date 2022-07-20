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Зеленский анонсировал исторические решения для участия в жизни Европы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готовит некоторые исторические решения для участия в жизни объединенной Европы.

Как сообщает РБК-Украина, про это заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Готовимся к очередному саммиту Украина-ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть важные новости по этому поводу. Готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", - сказал он.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Позже стало известно, каких реформ Еврокомиссия ждет от Украины для вступления в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что дает Украине статус кандидата в члены ЕС.

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