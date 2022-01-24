Зеленский: 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19

По словам Зеленского, вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность по защите здоровья людей от коронавируса. В то же время согласно прогнозам ВОЗ и ученых, вероятно, что пандемия заболевания может пойти на спад уже в текущем году и никогда не вернется к прежним масштабам.

"Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок", - заявил президент.