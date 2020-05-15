Зеленская рассказала про свой первый взрослый аксессуар

Елена Зеленская (Фото: elle.ua)

Елена Зеленская высказалась о символических вещах, которые передают по наследству

Первая леди Украины Елена Зеленская считается одной из самых стильных женщин страны и не чурается время от времени экспериментировать с гардеробом и применять на себе текущие модные тренды, в том числе и в прическах. Недавно жена президента удивила афро-косичками на форуме против домашнего насилия, а ранее в Баку блистала в необычном образе в стильной зимней классике.

При этом 42-летняя Зеленская очень бережно относится к старым вещам, которые перешли к ней от родственников. Жена главы государства воспринимает их почти как семейные реликвии.

Елена откровенно рассказала в интервью журналу Elle о символических вещах, которые передают по наследству.

"Когда мне было около 12 лет, бабушка подарила первые наручные часики. Они были маленькие и совсем не новые, но страшно мне нравились! Это был мой первый "взрослый" аксессуар", - отметила первая леди.

Также Зеленская допускает, что бабушкин презент повлиял на привязанность к наручным часам в целом, и она многие годы любила носить их.

Рассказывая о возможных символических вещах, которые она бы сама хотела подарить дочке и сыну, Елена назвала посуду. Причем такую, которую много лет использовали для семейных праздников.

"А вообще самое главное, что мы можем передать нашим детям, - это воспоминания о счастливых событиях, пережитых вместе", - подчеркнула Зеленская.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская осталась одним из авторов студии "Квартал 95" и продолжает писать сценарии для номеров.

Автор: Мария Бойко