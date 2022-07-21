Зеленская пройдет тест на коронавирус после встречи с Байденом

В ведомстве отмечают, что Зеленская и остальные члены украинской делегации уже прошли обязательный тест на коронавирус перед встречей с Байденами.

При этом, в связи с болезнью президента США, первая леди Украины еще раз сдаст тест на COVID-19.

"Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - подчеркнули в ОП.

Стоит заметить, что Зеленская встретилась с Джо Байденом и провела переговоры с его супругой Джилл Байден во время своего визита в Белый дом.