"Зелені" інвестори можуть оскаржити в суді рішення НКРЕКП, - адвокат

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) порушує законодавство при ухваленні рішень щодо роботи підприємств зеленої енергетики, які є дискримінаційними, і таким чином провокує інвесторів в зелену енергетику подавати позови в суди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександра Трохимця, коментуючи рішення НКРЕКП щодо особливостей розрахунку та відшкодування небалансів в секторі "зеленої" енергетики.

Він нагадав, що Верховний суд у вересні 2022 року визнав існуючу формулу розрахунку небалансів в зеленій енергетиці протиправною, відтак виникла необхідність дійти компромісу між НКРЕКП та виробниками ВДЕ щодо нового принципу розрахунків.

"Було проведено лише одну зустріч між регулятором, "Гарпоком", НЕК "Укренерго" та асоціаціями ВДЕ. Та й то зустріч на рівні юридичних радників, де лише обмінялися думками. І раптом НКРЕКП вирішує припинити будь-які консультації та оприлюднює проект постанови нових змін", - каже Трохимець.

За його словами, це не тільки неповага до учасників ринку електричної енергії з боку органу державної влади, а й фактично порушення законодавства.

"Нові порушення законодавства, допущені НКРЕКП, які призведуть до нових судових позовів і рішень на користь бізнесу. Сподіваюсь, з відшкодуванням збитків", - підкреслив Трохимець.

Раніше повідомлялося, що 7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП "Гарантований покупець" щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел, що веде держпідприємства до стану банкрутства.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.