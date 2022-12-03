"Зелена" генерація допомагає обленерго зменшувати дефіцит електроенергії, - експерт

"Обленерго звертаються до виробників з ВДЕ з проханням почати генерацію в тих регіонах, де електроенергія дуже потрібна", - сказав юрист з посиланням на інформацію своїх клієнтів.

На його думку, для держави має бути пріоритетним розвиток відновлюваної енергетики, яка є розподіленою генерацією і яка забезпечує енергетичну безпеку різних частин України.

"Розподілена генерація, як показує практика, є дуже необхідна для України", - зазначив Петров.

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

На думку голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, будівництво нових ВЕС може зменшити проблему відключень електроенергії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.