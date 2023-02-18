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"Зелена" енергетика майже 2 роки несла збитки через рішення НКРЕКП, - інвестори

Фото: "зелена" енергетика майже 2 роки несла збитки через рішення НКРЕКП (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів на початку 2021 року і яку Верховний суд визнав протизаконною у вересні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську вітроенергетичну асоціацію у Facebook.

"В період дії цих положень постанови виробники з ВДЕ зазнали значних збитків. Сектор ВДЕ хотів би отримати позицію Регулятора щодо врегулювання питання компенсації таких збитків", - заявили в асоціації.

За пропозицією голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського було запропоновано організувати нараду юристів на майданчику ДП "Гарантований покупець" із зазначеного питання.

"Сектор ВДЕ розраховує на зрілу позицію регулятора в питанні відшкодування збитків, які спричинені рішенням самого регулятора", - підкреслює УВЕА.

Окрім того, сектор ВДЕ сподівається, що НКРЕКП знайде справедливе рішення щодо нової формули з розрахунку небалансів з урахування висновків Верховного суду та встановить справедливій підхід до визначення відповідальності за небаланси, відповідно до якого виробники з ВДЕ не будуть відповідати за торгові небаланси "ГарПока".

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

Як повідомлялося, "Гарантований покупець" не зміг розрахуватися з "зеленою" генерацією за половину електрики у 2022 році.

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