UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

То все "зеки". Окупант розповів про зґвалтування пенсіонерки (перехоплення)

Ілюстративне фото: окупант розповів про зґвалтування пенсіонерки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військовий РФ жаліється товаришу на постійні обстріли з боку ЗСУ та велику кількість втрат у російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За словами окупанта, його підрозділ наразі займається підготовкою окопів. Однак їх робота складна, тому що вони знаходяться під постійним обстрілом ЗСУ.

"Слухай, та вони у них не закінчуються (снаряди - ред.). Вони стріляють і стріляють. З усіх боків. Ми поки стоїмо на місці, копаємо окопи", - каже він.

Водночас інший росіянин запитує у нього чи правда, що російські військові зґвалтували 70-річну бабусю. Той підтверджує цю інформацію.

"Було, було таке. Та це взагалі безлад якийсь. Ну зеки ходять тут, гуляють зі зброєю, а потім їх шукають. Бухають. Їх українці розстріляли", - говорить він.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

38 країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовква, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Тим часом точаться дискусії. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Як заявляв член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News