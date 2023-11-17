То все "зеки". Окупант розповів про зґвалтування пенсіонерки (перехоплення)

За словами окупанта, його підрозділ наразі займається підготовкою окопів. Однак їх робота складна, тому що вони знаходяться під постійним обстрілом ЗСУ.

"Слухай, та вони у них не закінчуються (снаряди - ред.). Вони стріляють і стріляють. З усіх боків. Ми поки стоїмо на місці, копаємо окопи", - каже він.

Водночас інший росіянин запитує у нього чи правда, що російські військові зґвалтували 70-річну бабусю. Той підтверджує цю інформацію.

"Було, було таке. Та це взагалі безлад якийсь. Ну зеки ходять тут, гуляють зі зброєю, а потім їх шукають. Бухають. Їх українці розстріляли", - говорить він.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

38 країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовква, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Тим часом точаться дискусії. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Як заявляв член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

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