В здании ЦИК в Киеве нашли труп

В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве нашли застреленным молодого человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

По словам журналистов, предварительно полтора часа назад нашли труп парня. На данный момент неизвестно, было ли это убийство или суицид. Личность погибшего установлена правохранителями, но кем он был пока не сообщается.

На месте работают сотрудники полиции.

В правохранительных органах информацию о трупе в здании ЦИК пока не комментировали.

Ранее в Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына. В полицию поступило сообщение о том, что женщина с субботы не выходит на связь. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, предварительно установили, что на телах супругов имеются телесные повреждения, а их сына обнаружили повешенным.

Напомним, в Киеве пассажир метрополитена совершил нападение на полицейского. Нападение произошло около 23:00 в пятницу, 17 января, накануне на станции киевского метро "Контрактовая площадь".