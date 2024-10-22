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На збірному пункті в Полтавській області помер чоловік. ТЦК каже про самогубство

Полтавська область, Вівторок 22 жовтня 2024 11:31
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На збірному пункті в Полтавській області помер чоловік. ТЦК каже про самогубство Фото: в одному з ТЦК Полтавщини знайшли мертвим чоловіка (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області в одному з ТЦК на збірному пункті військовозобов'язаних було знайдено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Полтавського обласного ТЦК та СП.

На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

Як заявляють в ТЦК, на пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.

"За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК додають, що громадянин минулого року вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося - він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи", - додають в повідомленні.

За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.

Надзвичайні події в ТЦК

Нагадаємо, у вересні стався скандал в ТЦК на Закарпатті. Місцева мешканка заявила, що її батько помер після побиття співробітниками військкомату.

Також раніше Житомирський обласний ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного. Пресслужба військкомату повідомила, що у чоловіка стався епілептичний напад, його госпіталізували й за кілька днів він помер у лікарні.

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Полтавська область ТЦК
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