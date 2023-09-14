Збірна Польщі залишилася без тренера: чемпіон Європи-2016 втримався шість матчів

68-річний фахівець втратив роботу після поразки від збірної Албанії (0:2) у відборі до чемпіонату Європи. Загалом біля керма "білих орлів" він провів усього 6 поєдинків.

Сантуш очолив збірну Польщі в січні. Португальський тренер отримав завдання вийти на Євро-2024 з групи E кваліфікації. Утім, польська збірна розпочала відбір із гучної поразки Чехії (1:3) та заледве переграла албанців удома (1:0).

Кредит довіри до Сантуша в керівництва асоціації залишався, тож він провів червневий і вересневий цикли з національною командою. Однак, результати збірної Польщі не покращилися. Після мінімальної перемоги над Німеччиною у спарингу поляки сенсаційно програли Молдові (2:3), а восени лише в другому таймі дотиснули Фарери завдяки дублю Лєвандовскі.

Сантуш, який став чемпіоном Європи-2016 з Португалією, був третім іноземцем на чолі "Кадри" в історії. Раніше з національною командою працювали нідерландець Бенгаккер і португалець Соуза. Найвищим досягненням збірної залишаються бронзові нагороди ЧС-1974 і Мундіалю-1982.

Керівництво Польського футбольного союзу пообіцяло оперативно підшукати заміну для Сантуша. Національна команда досі зберігає шанси на вихід із групи на Євро-2024. Для цього треба перемагати в своїх матчах і чекати на осічки суперників. Найближчий поєдинок – проти Фарер 12 жовтня.