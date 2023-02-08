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Збірна Бельгії призначила володаря Кубка Німеччини головним тренером

Фото: Доменіко Тедеско зі здобутим Кубком Німеччини (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорців

Королівська бельгійська футбольна асоціація визначилася з керманичем національний команди на новий відбірковий цикл. Зі збірною працюватиме Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

37-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Роберто Мартінеса. Іспанець очолював "червоних дияволів" 6 років і здобув із командою бронзові нагороди ЧС-2018.

Тедеско вперше працюватиме на рівні збірних. Тренерський шлях німця з італійським корінням розпочався в сезоні 2016/17 зі скромного "Ерцгебірге". Потім він тренував "Шальке", московський "Спартак" і РБ "Лейпциг". Із "червоними биками" тріумфував у Кубку Німеччини 2021/22.

Безробітним Тедеско восени зробив донецький "Шахтар". Боси "Лейпцига" звільнили тренера з посади після поразки від "гірників" (1:4) на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Окрім того, саксонці провалили початок сезону в Бундеслізі.

У березні збірна Бельгії розпочне боротьбу за путівку на Євро-2024. "Червоні дияволи" за результатами жеребкування потрапили до групи F. Там суперниками команди Тедеско будуть збірні Австрії, Швеції, Азербайджану та Естонії. Перший матч – 24 березня проти шведів на виїзді.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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