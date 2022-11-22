Збірна Аргентини зганьбилася поразкою від Саудівської Аравії на старті ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група C, 1-й тур

Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2

Голи: Мессі, 10 (пенальті) – Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53

"Альбіселесте" могли відкрити рахунок уже на 2-й хвилині двобою. Ді Марія пасом із правого флангу відшукав у карній зоні аравійців Мартінеса, а той залишив м'яч під удар Мессі. Однак, голкіпер Аль-Оваїс в ефектному стрибку витягнув сферу з-під стійки.

Проте, збірна Аргентини таки забила швидкий м'яч, хоч і на рівному місці. Під час виконання стандарту оборонець Абдулхамід прихопив Паредеса, а той без зайвих роздумів упав – пенальті після перегляду повтору. До позначки підійшов Мессі та впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Ще двічі до перерви "забив" Мартінес. У першому випадку форвард "Інтера" перекинув м'яч над воротарем після розрізної передачі Гомеса, а в другому – відправив сферу в сітку після пасу Мессі. Однак, двічі суддівська бригада скасувала голи через положення поза грою.

А ось старт другого тайму обернувся справжнім шоком. Аравійці впродовж п'яти хвилин забили двічі та повністю перевернули хід поєдинку. На 48-й хвилині Мессі втратив м'яч у центрі поля, Бурайкан пасом миттєво знайшов Аль-Шехрі на краю карної зони, а той низовим ударом влучив у дальній кут.

Далі більше. На 53-й Аль-Давсарі зачепився за м'яч на лівому куті штрафного, накрутив трьох оборонців і розкішно поклав у дальній – 1:2!

Звісно, збірна Аргентини відразу кинулася вперед. Ось Аль-Оваїс парирував удар Тальяфіко з кількох метрів після навісу з правого флангу. Згодом голкіпер Саудівської Аравії взяв постріл Ді Марії. А на 84-й Мессі пробив головою у воротаря на черговій подачі.

А у фінальні хвилини аравійці грамотно зіграли в обороні. Щільна опіка суперників і активний пресинг дозволили "орлам пустелі" відсунути гру подалі від власних воріт. Тож "альбіселесте" фактично не мали нагод бодай вирвати нічию і сенсаційно поступилися.