Збиралась підірвати ТЦК у Одесі: СБУ затримала агента РФ під час спроби теракту

Контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали агента РФ, яка намагалась підірвати ТЦК в Одесі у годину пік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Підозрюваною виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти. За їхньою інструкцією вона прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим вибуховим пристроєм.
За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.
За завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, коли там знаходилася максимальна кількість людей.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату.
Під час затримання агента РФ на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.
Слідчі СБУ готують агенту повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Росія вже неодноразово била по ТЦК дронами в Україні, а також організовувала низку терористичних заходів. Зокрема, під удари потрапляли Кременчук, Полтава, Самар та Кривий Ріг.
Однією з атак був удар 6 липня по центру комплектування в Кременчуці. На тлі цього Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".
Окрім цього, 7 липня росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Унаслідок ударів окупаційних сил були постраждалі.
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