Збиралась підірвати ТЦК у Одесі: СБУ затримала агента РФ під час спроби теракту

Контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали агента РФ, яка намагалась підірвати ТЦК в Одесі у годину пік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Підозрюваною виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти. За їхньою інструкцією вона прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим вибуховим пристроєм.

"Легенда" агента РФ

За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

За завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, коли там знаходилася максимальна кількість людей.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату.

Вибух у місті

Під час затримання агента РФ на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.

Що їй загрожує

Слідчі СБУ готують агенту повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.