Зазнають втрат і відступають: з'явилося відео невдалого російського штурму позиції РДК

На опублікованому ролику показаний невдалий штурм однієї з позицій повстанців. Де саме відбулося боєзіткнення - не уточнюється, проте нещодавно повідомлялося про триваючі бої між військовими ЗС РФ та добровольчими загонами в Бєлгородській області РФ.

Зазначається, що на відео демонструється спроба російських солдатів штурмувати будинок, у якому бійці РДК облаштували позицію. Під час атаки військовослужбовці ЗС РФ підірвали одного зі своїх гранатою. Крім того, по противнику у цей час працювали FPV-дрони.

Цей штурм врешті решт закінчився відступом російських солдатів, які під час боєзіткнення зазнали втрат.

"Невмілі дії ворога призводять до підриву товариша по службі гранатою. Прильоти FPV дронів ще більше затьмарюють штурм, унаслідок чого ЗС РФ зазнають втрат і хаотично відступають", підписані кадри.

Рейд добровольців у РФ

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів.

Додамо, нещодавно російські добровольці оприлюднили чималий список втрат окупантів.

Зазначимо, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України висловилися проте, що "обмежені військові операції" росіян не завершаться найближчим часом.

Між тим, фактично після тижня боїв, влада Бєлгородської області все ж вирішила провести евакуацію частини населення.

Більш детально про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.