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Зайти на территорию Укаины для белорусской армии - это самоубийство, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Лукашенко за времена своей власти привык к постоянным провокациям. Новость о создании оперативного командования на границе с Украиной - не исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, Лукашенко делает такие заявления, чтобы угодить "партнерам". А само заявление, ни что иное, как провокация.

"Он привык за времена своей власти к постоянным провокациям, к подобным заявлениям. Это делается для партнеров. Я считаю, что для белорусской армии зайти на территорию Украины - это самоубийство", - говорит советник руководителя ОП Украины.

При этом Подоляк не отрицает того, что белорусы могут исполь летальную оружие.

"Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, но вы же понимаете, что если это приказ отдаст лично Лукашенко, то для него его головокружительная карьера "последнего диктатора" Европы закончится неожиданно", - сказал чиновник.

Напомним, Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на границе с Украиной.

А на днях украинские войска заметили, что Беларусь перебросила к границам с Украиной российские ракетные комплексы"Искандер".

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