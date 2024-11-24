Зайшли до квартири і розстріляли. У Торецьку росіяни вбили та поранили цивільних

У Торецьку військові Російської Федерації вбили двох та поранили одного цивільного. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
За даними слідства, 21 листопада представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.
Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецьку, де перебувало троє цивільних.
Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.
"Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, що у березні 2022 року російські військові розстріляли авто з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися трасою Київ-Чоп.
Правоохоронці шукають свідків трагедії.
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