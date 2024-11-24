Зайшли до квартири і розстріляли. У Торецьку росіяни вбили та поранили цивільних

За даними слідства, 21 листопада представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.

Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецьку, де перебувало троє цивільних.

Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

"Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога", - повідомили в прокуратурі.