Зайшли до квартири і розстріляли. У Торецьку росіяни вбили та поранили цивільних

Фото: у Торецьку росіяни вбили та поранили трьох цивільних (Getty Images)

У Торецьку військові Російської Федерації вбили двох та поранили одного цивільного. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, 21 листопада представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецьку, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці. "Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога", - повідомили в прокуратурі.