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Завышали цену на COVID-тесты в 2,5 раза: на лабораторию во Львове завели дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завел дело против медицинской лаборатории в аэропорту Львова. Компания завышала стоимость COVID-тестов в 2,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"За злоупотребление монопольным положением Антимонопольный комитет возбудил дело против медицинской лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в пункте пропуска через границу в аэропорту Львова установила цены на экспресс-тесты на коронавирус в 2,5 раза выше, чем в ее лабораториях, которые находятся в других местах, где присутствует конкуренция.

Напомним, для въезда в Украину иностранцам необходимо иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом и отрицательный результат ПЦР-тест либо сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19.

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Антимонопольный комитет УкраиныЛьвовКоронавирус