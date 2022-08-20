С завтрашего дня в Киеве сократят работу метро

В Киеве изменят график работы метро с 21 по 24 августа. В течение четырех дней метрополитен будет перевозить пассажиров с 6:00 до 21:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00", - отмечается в сообщении.
Метрополитен просит жителей планировать свои маршруты с учетом работы подземки.
При этом подземные станции будут работать как укрытия круглосуточно.
Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты.
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