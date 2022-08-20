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С завтрашего дня в Киеве сократят работу метро

Фото: с завтрашнего дня в Киеве сократят работу метро (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве изменят график работы метро с 21 по 24 августа. В течение четырех дней метрополитен будет перевозить пассажиров с 6:00 до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00", - отмечается в сообщении.

Метрополитен просит жителей планировать свои маршруты с учетом работы подземки.

При этом подземные станции будут работать как укрытия круглосуточно.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты.

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Киев