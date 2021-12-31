Завтра закроют все центры вакцинации: когда можно будет сделать прививку

В Украине завтра перестанут работать центры вакцинации от коронавируса. Они возобновят работу 3 декабря.

Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. В это время вся страна празднует Новый год. Впрочем, работа центров вакцинации возобновится 3 января.

Что будет с эпидемией COVID в начале 2022 года

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина войдет в следующий год даже с меньшим уровнем COVID-заболеваемости, чем это было на стыке 2020-2021 годов. Однако угроза повторного всплеска по-прежнему достаточно высока.

Новый рост больных коронавирусом может начаться уже с января следующего года.