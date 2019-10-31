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Завтра в Украине температура ночью опустится до -10

Новости » Общество     31.10.2019 - 19:31
Завтра в Украине температура ночью опустится до -10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ожидается туман

Погода в Украине в пятницу, 1 ноября, температура опустится до -10 градусов мороза ночью, также ожидаются туманы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, ночью и утром в западных, местами северных и центральных областях ожидается туман.

"Температура ночью от -1 до -6 мороза, на Левобережье местами от -7 до -10 мороза; днем +3+8 градусов, на Закарпатье и юге Одесской области до +12 тепла, в восточных областях от 0 до +3 тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Завтра в Украине температура ночью опустится до -10

Фото: погода в Украине 1 ноября (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее синоптика сообщили, что погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается в пределах 0+8 градусов. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм, что равно средним многолетним значениям.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве выпал снег. В частности, мелкий снег шел утром в разных районах столицы.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха в сравнении с предыдущей неделей. Ранее в ГСЧС назвали факторы, влияющие на загрязнение воздуха. Это отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

Синоптики рассказали о погоде в ноябре Синоптики дали прогноз на начало ноября
Новости Украины Гидрометцентр
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