Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Погода в Украине завтра, 14 июля, ухудшится, ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Сообщается, что 14 августа в западных областях облачно с прояснениями, сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 25-28 м/с; температура ночью +13+18, днем +25+30, в Волынской, Ровенской и Львовской областях +19+24.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью +16+21, на востоке страны +12+17, днем +28+33.

Ветер в Украине южный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/сек.

Фото: погода на 14 августа

Напомним, погода в Киеве ухудшится в ближайший час. В ближайший час с удержанием до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщает РБК-Украина, по сообщению синоптиков, начиная с 13 августа и в течении 14 августа в западных областях Украины ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 25-28 м/сек. Объявлен второй уровень опасности.

Кроме того, в Киеве июль был необычно холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.