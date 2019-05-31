Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве местами ожидается кратковременный дождь, температура днем +27

Погода в Киеве: завтра, 1 июня, в большинстве областей ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.

Как сообщают синоптики, завтра в центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях и на Прикарпатье местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Местами возможны град и шквалы 15-20 м / с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 м / с.

Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью составит +15 +20, днем ​​- +28 +33 градуса. В западных областях ночью ожидается +9 +14 градусов, а днем - +​​20 +25. На остальной территории ночью +13 +18, а днем - +​23 +28 градусов.

В Киеве в субботу местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +16 +18, днем +​​25 +27 градусов.

Напомним, на субботу в Украине объявлено штормовое предупреждение. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что атмосферные фронты северного циклона обусловят дожди с грозами вдоль Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Грозы могут сопровождаться шквалом и градом. В западных областях на выходных, 1 и 2 июня, осадки будут прерываться солнечными прояснениями.

В Киеве на выходных могут пройти дожди, но без длительных ливней. Температура воздуха в Киеве составит +28 градусов.