Завтра в Украине ожидается жара до +33

Днем на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь
Погода в Украине завтра, 22 августа, будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидается кратковременный дождь, температура +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Как сообщают синоптики, 22 августа ночью на западе страны, днем на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью составит +14 +19, на побережье морей до +22 градусов. Днем температура воздуха составит +28 +33, в южных областях до +36, в западных, большинстве северных и Винницкой областях +23 +28 градусов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 и 22 августа в Киеве ожидается высокая (4 класса), а в Киевской области - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, только в западной части днем местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, на побережье морей до +21. Днем столбики термометров поднимутся от +28 до +33 .
В Киеве сегодня солнечно и без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от +16 до +18, а днем от +30 до +32.
Также завтра, 22 августа, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.