Завтра в Украине ожидается дождь и похолодание

Погода в Украине завтра, 17 сентября, будет дождливой, температура +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 17 сентября в Карпатском регионе ожидается умеренный дождь. Ночью в Винницкой, Кировоградской, а днем ​​в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​14 +19 градусов. В южной части ночью ожидается +12 +17 градусов, днем +​​20 +25.

Напомним, до конца суток в понедельник, 16 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Так, в столице и области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

По данным Гидрометцентрa, погода в Украине с 16 по 20 сентября испортится - в Укрaине похолодaет и зaдождит. В понедельник нa большей территории Укрaины темперaтурa воздухa состaвит +21-23 грaдусa, нa юге - до +27. Дожди сегодня вероятны в зaпaдной Укрaине.

Как сообщало РБК-Украина, во вторник, 17 сентября, погода будет прохладной с возможными осадками, днем ожидается до +18. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, в Украине ожидается приход мощного циклона. Ожидаются небольшие дожди в западных, центральных восточных областях, а также местами на юге, кроме Крыма и юга Одесской области. На севере Украины сохранится сухая погода. Температура воздуха снизится. Днем ожидается +13+18 градусов, на юге и юго-востоке - +19+25. Ночью прогнозируется +6+12, на юге - до +15. Ветер ожидается северо-западный умеренный, временами сильный.