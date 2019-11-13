Завтра в Украине местами ожидается небольшой дождь

Погода в Украине завтра, 14 ноября, ожидается теплой, возможны осадки в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что в Закарпатской области и в Карпатах ночью, а днем в большинстве западных областей ожидается небольшой дождь.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, ожидаются порывы 15-20 м/сек.

По данным синоптиков, температура ночью прогреется до +1-6 градусов тепла, днем до +8-13 градусов; в западных и южных областях ночью +5-10 градусов, днем +11-16 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра в южных и западных областях возможно повышение температуры до +19 градусов.

РБК-Украина писало, что очередной температурный рекорд установлен в Киеве в ночь на 13 ноября 2019 года. В ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже 9,2 градусов тепла, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года был превышен на 0,9 градусов.