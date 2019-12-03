Завтра в Украине температура опустится до -10

В среду, 4 декабря, погода в Украине будет без осадков, местами гололедица, температура +2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 4 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами ожидается гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит -2 -7 градусов. В Карпатах температура опустится до -11 градусов. Днем температура будет колебаться ​​от -3 до +2 градусов.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, что 4 декабря в Украине будет без осадков, снегопады и мокрый снег пойдут за пределами страны.

Кроме того, синоптики предупреждают, что сегодня ожидается снегопад в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В частности, образование снежного покрова ожидается высотой в два-пять сантимктров в Киевской области.

Добавим, что по данным Украинского Гидрометцентра, в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.