Завтра открывается метро: как будут пускать людей и какой график

Работа метро в Киеве будет возобновлена 25 мая в обычном режиме. Однако в пресс-службе "Киевского метрополитена" уточнили, по каким правилам будут пускать людей и как будет работать метро во время карантина.

"С 25 мая в столице с соблюдением всех норм и регламентов возобновит свою работу в обычном режиме Киевский метрополитен", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сотрудники метрополитена будут следить за соблюдением санитарных норм пассажирами. Каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию в электродепо и пунктах технического обслуживания. Так же дезинфекционные мероприятия каждые три часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно - перед открытием станций метро).

"В метрополитене обеспечат санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания", - добавили в пресс-службе.

При этом уточняется, что иметь при себе перчатки - не обязательно. В метро не будут пускать только тех пассажиров, кто пришел без маски.

Также сообщается, что в подземке также должны обеспечить санитарные расстоянии не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров будут ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний. В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Посмотреть расписание работы Киевского метрополитена можно на сайте.

С момента возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. Платить за проезд на турникетах можно будет:

Kyiv Smart Card;

карточкой метро (до 31.03.2021)

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

мобильным приложением Kyiv Smart Сity;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Напомним, что ранее в КГГА назвали условие, при котором метро в Киеве может не открыться 25 мая. Если ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом не ухудшится, то комиссия не будет проводить отдельное заседание по вопросу возобновления работы метро.

Как писало РБК-Украина, вопрос открытия метро в столице должен решиться 25 мая. Это будет зависеть от показателя инцидентности, который по состоянию на сегодня уже позволяет открыть метро.