Завтра ночью в Украине ожидаются заморозки

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В Карпатах ночью ожидаются заморозки до -3

Погода в Украине завтра, 7 октября, преимущественно без осадков, лишь утром и днем в южной части страны ожидается дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +1 до +6 тепла, на поверхности почвы, в западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки от 0 до +5 градусов, днем от +6 до +11 градусов. В южных, восточных областях и на Закарпатье до +14.

В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью заморозки до -3, днем температура до +3.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, погода в Украине в понедельник будет прохладной на большинстве территории, ожидается понижение температуры до +4. По данным синоптика, в понедельник во всех регионах, кроме юга, ожидаются ночные заморозки. Днем средняя температура воздуха по областям опустится до отметки до +9 градусов. В южных и юго-восточных областях будет теплее, днем от +10 до +14. В западных и северных областях ожидается мокрый снег, на юге - периодические дожди.

Добавим, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в понедельник, 7 октября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные заморозки. Прогнозируются заморозки на почве до -6 градусов в южных и восточных областях. Также в период с 7 по 9 октября в северных, западных и центральных областях возможны заморозки в воздухе до -5 градусов.