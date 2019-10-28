Завтра в некоторых областях ожидается дождь

Завтра, 29 октября, погода в Украине будет местами дождливой, в Карпатах ожидается мокрый снег, температура +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 29 октября в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В южных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер западный и северо-западный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит +1 +6, на востоке и юге +4 +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +5 +10, в южной части +11 +16 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что на этой неделе ожидается резкое похолодание. Ночью температура воздуха составит от 0 до -6 градусов, а днем прогреется до +2 +7.

Кроме того, завтра, 29 октября, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по прогнозу синоптиков, 28 октября на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха опустится до +11+13. На востоке и в центре тоже прохладно, но без дождей. В южных областях последние теплые дни, днем +15+17.