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На заводе Airbus в Германии произошла вспышка коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Германии произошла вспышка коронавируса на заводе Airbus. На предприятии в Гамбурге заболел минимум 21 человек.

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Об этом сообщает N-TV.

Известно, что из-за вспышки на карантин отправили 500 сотрудников. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса заболели работники. На заводе выясняют, из-за чего произошла вспышка заражения.

Производитель самолетов самолетов Airbus является крупнейшим работодателем Гамбурга. В городе на севере Германии на компанию работают более 12 тысяч человек.

За субботу в Германии подтвердили 12 257 случаев заражения коронавирусом, 349 человек умерло. В целом же количество активных случаев заражения уменьшилось на 200 человек - до 275,6 тысяч болеющих.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассчитывает получит 3 миллиона доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Это уже с учетом урезанных поставок от разработчика в первом квартале.

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