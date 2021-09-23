На зависть Bentley и Lamborghini: Brabus показал быстрейший кроссовер в мире

Brabus 900 Rocket Edition, построенный на базе Mercedes-Benz GLE Coupe, на сегодня является самым быстрым кроссовером в мире. Его максимальная скорость составляет 330 км/ч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brabus.
Brabus 900 Rocket Edition официально представили в рамках яхт-шоу в Монако. Brabus выпустит только 25 экземпляров 900 Rocket Edition на базе GLE Coupe. Цена эксклюзивной новинки может шокировать – за быстрый кроссовер придется заплатить около 447 400 долларов.
Двигатель также получил новые турбокомпрессоры, кованые поршни большего размера, кованые шатуны, топливные насосы высокого давления, выпускной тракт большего размера и серьезное обновление программного обеспечения ЭБУ.
Ранее сообщалось, что Mazda обновила пикап BT-50. Рестайлинг принес машине новый турбодизель, который был разработан совместно с компанией Isuzu.
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