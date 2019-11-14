Рябошапка: завершить расследование по делу убийства Гонгадзе маловероятно

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что завершить расследование по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора изданию "Настоящее время".

Также он отметил, что очень сложно выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления.

"Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - заявил генпрокурор.

При этом он отметил, что это одно из тех дел, где обществу ответ не понравится.

"Это одно из тех дел, где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится... Вывод о возможности установить тех, кто был реальным заказчиком этого преступления", - добавил он.

При этом Рябошапка заявил, что прокуратура не может продвинуться дальше, чем остановилось следствие.

"Иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", - добавил он.

Напомним, Печерский районный суд Киева 29 января 2013 г., огласил приговор экс-руководителю департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Пукача приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

Журналист Георгий Гонгадзе пропал при невыясненных обстоятельствах 16 сентября 2000 года. Через два месяца после его исчезновения недалеко от Киева было найдено тело мужчины, предположительно журналиста. В ноябре 2000 года Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, якобы сделанные в кабинете президента Украины Леонида Кучмы с офицером охраны Николаем Мельниченко. Президент якобы говорит с главой СБУ Леонидом Деркачом и министром внутренних дел Юрием Кравченко о необходимости устранения журналиста. Кучма тогда утверждал, что записи сфабрикованы. Виктор Ющенко, занимавший во время убийства журналиста пост премьер-министра в правительстве Кучмы, вступив в должность президента Украины, пообещал, что на посту главы государства доведет это дело до логического завершения.