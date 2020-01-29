Завершено расследование избиения людей полицейскими в Одессе

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по факту избиения людей полицейскими отдела Киевского отдела полиции в г. Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что трое полицейский незаконно задержали гражданина, а затем, находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, избили его. Сотрудники полиции наносить удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего.

"Вследствие этого гражданин получил средней степени тяжести телесные повреждения в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее было опубликовано видео пытки полицейскими людей в отделении полиции в Одессе.

Еще напомним, в Полтаве пьяный милиционер избил студента. Происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта был сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".