Завершення будівництва "зелених" електростанцій покращить енергозабезпечення України, - ЦЕВ

"Вітрова генерація може відігравати значну роль як в забезпеченні електрикою власних потреб, так і в здійсненні експорту чистої енергії в ЄС. Для цього необхідно забезпечити добудову вітрових станцій, що були заплановані до запуску у 2022 році, але завадила війна", - йдеться в ньому.

За оцінкою ЦЕВ, з запланованих 600 МВт, сьогодні можуть бути добудовані принаймні 300 МВт, але для цього необхідно продовжити для таких проєктів умови pre-PPA.

В ЦЕВ підкреслили, що відновлювані джерела енергії, які довгий час вважалися тягарем для енергосистеми, тепер виявилися опорою ЄС в умовах шантажу з боку Росії, а вітрова енергетика стає надійним джерелом енергії навіть у жорстких погодних умовах.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України підтримали розроблений Міністерством енергетики законопроект, який дозволяє за 2 роки добудувати розпочаті проекти зеленої енергетики.

Також 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.