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Завершение строительства объектов ВИЭ обеспечит рост экономики, - УВЭА

Фото: завершение строительства объектов ВИЭ обеспечит рост экономики (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Устойчивое развитие украинской экономики невозможно без ввода в эксплуатацию новых объектов возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) в Facebook.

"Для будущего Украины крайне важно сделать все, чтобы инвесторы, которые поверили государству и были готовы строить зеленую энергетику, могли бы завершить свои проекты. Для этого нужно продлить срок действия технических условий и сроки ввода в эксплуатацию ветроэнергетических проектов, которые фактически уже находились в активной фазе строительства, когда началась война", - сказал председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

В Ассоциации подчеркнули, что если депутаты не продлят срок действия заключенных договоров купли-продажи электроэнергии на 2 года после окончания военного положения, то эти проекты разорятся, что подорвет репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов и негативно повлияет на их планы относительно дальнейших инвестиций в экономику страны.

В УВЭА добавили, что сейчас Европа отказывается от российского ископаемого топлива и планирует активно развивать возобновляемые источники энергии, особенно ветроэнергетику, и Украина также должна пойти по этому пути.

"УВЭА обращается к народным депутатам Украины с просьбой спасти проекты ветровой энергетики, которые должны быть построены в 2022 году и создать условия для достройки 800 МВт ветровой генерации путем продления срока действия технических условий и договоров купли-продажи "зеленой" электроэнергии", - подытожили в УВЭА.

Напомним, Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

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