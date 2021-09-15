Завершение реформы градостроительства неизбежно и близко, - Чернышов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов надеется, что уже в октябре удастся завершить реформу градостроительства, в рамках которой 15 сентября был ликвидирована Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГАСИ).

Об этом глава Минрегиона сказал в комментарии РБК-Украина во время пресс-конференции в Киеве.

"Что касается реформы градостроительства, она прошла уже очень значительный путь и сегодняшняя ликвидация ГАСИ подтверждает необратимость этих процессов. Я считаю, что это очень важный этап, который мы сегодня проходим", - рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По его словам, впереди для завершения этой реформы - принятие законопроектов, которые, с одной стороны, усилят уголовную и административную ответственность за нарушения в этой области, а с другой - определят новые правила на градостроительном рынке.

"Говоря об этом, хотел бы напомнить, что в течение этого года Минрегион постоянно нарабатывал концепцию нового законопроекта. Я рад, что она поддержана очень большим количеством голосов в Верховной раде. То есть большинство депутатов понимают необходимость принятия и реформирования этой отрасли. Так что мы ожидаем фактически в ближайшее время, я надеюсь, что это будет октябрь, окончательное принятие нового закона. И уверен, что это будет уже точка в этом отношении. Завершение реформы неизбежно и близко", - пояснил глава Минрегиона.