Завершение пандемии коронавируса в мире прогнозировать рано, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что завершение пандемии коронавируса в мире прогнозировать еще рано. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом она добавила, что поднимать тему о завершении пандемии можно будет через две недели.

"Говорить об этом еще рано. Сейчас проводятся анализы, моделирование в разных странах, надо замедлить движение линии вверх, чтобы большое бремя уменьшилось. Все будет зависеть от принимаемых мер и того, как вирус прошел через население. Возможно, через две недели поговорим об этом", - заявила Вуйнович.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация обеспокоена распространением коронавируса в мире.

Кроме того, в Организации заявили, что в настоящее время Европа стала эпицентром пандемии коронавируса COVID-19, в которой зарегистрировано больше случаев заражения и смертей, чем в остальном мире.