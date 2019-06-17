Завела молодого любовника и расцвела: Ани Лорак "взорвала" сеть новым фото

Ани Лорак, которая недавно официально объявила о начале новых отношений с артистом музыкального лейбла Black Star, Егором Глебом, буквально расцвела на глазах у фанатов. Украинская певица усовершенствовала свой стиль и стала выглядеть намного моложе, считают фанаты. О этом поклонники исполнительницы написали в комментариях к опубликованному фото Ани Лорак в Instagram.

"Большая сила скрывается в каждом из нас, удивительные способности, бесконечные источники любви. Поверь в себя!" – написала Лорак под снимком.

Ани Лорак встречается с Егором Глебом – новые подробности (фото: instagram.com/anilorak)

Снимок за час собрал более 45 тысяч лайков и свыше 330 комментариев. Фанаты буквально боготворят артистку и считают крайний кадр одним из самых удачных из сделанных за последнее время:

Ваууу, нереальный образ. Вам очень идет.

Вауч, какая красотка.

Стиль.

Влюбленная Ани Лорак - это так красиво.

Образ нравитсяяя безумно, крутая! Счастья вам.

А какая талия стройная.

Прям скинула 10-ку, вот что любовь с людьми делает.

Ани Лорак встречается с Егором Глебом – новые подробности (скриншоты: instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

Также мы писали о том, что ранее появилось доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.