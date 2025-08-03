Завдяки сардиновій дієті жінка схудла на 11 кілограмів: ось план її харчування

Шлях до схуднення

Джейн важила 116 кг, коли дотримувалася дієти м’ясоїдів у 2020 році. Високобілкова дієта без вуглеводів передбачає вживання лише продуктів тваринного походження, особливо м’яса та яєць. Це тип кетогенної дієти, який призводить до кетозу - стану, коли організм спалює жир для отримання енергії.

Вона тоді схудла на 29 кг. Однак, через деякий час її вага знову піднялася до 84 кг. Вона також боролася з запаленням товстої тканини в нижній частині стопи.

Тож вона перейшла на варіант дієти, що складається виключно з сардин, сподіваючись розв'язати обидві проблеми. Сардини багаті на омега-3 жирні кислоти, які можуть допомогти боротися із запаленням у всьому організмі.

Чи корисні сардини для схуднення

Крамет вирішила з'їдати три банки сардин у власному соку на день. Їй також потрібен був жир як частина кетогенної дієти, ому вона вирішила додати дві столові ложки олії на банку.

Вона почала дотримуватися сардинової дієти з липня 2024 року.

"Я почала почуватися краще приблизно через 60 днів. Зрештою, я їла 120 днів", - розповіла вона.

Після чотирьох місяців дієти з сардин вона схудла на 11 кг і важила 73 кг.

Дієтолог Наталі Ріццо розповіла, що кількість жиру в рибі та олії, ймовірно, давала жінці відчуття ситості, тому вона не відчувала потреби перекушувати чи переїдати.

Кожен прийом їжі, що складався з банки сардин та двох столових ложок олії містив близько 400 калорій. Тому загалом вона споживала близько 1200 калорій на день.

Джейн Крамет схудла завдяки сардиновій дієті (фото: today.com)

Чи можна їсти сардини щодня

Крамет називає здатність їсти одне й те саме щодня своєю "суперсилою".

Сардини - це дуже здорова їжа та чудове джерело білка, корисних жирів, кальцію, вітаміну D, вітамінів групи B та заліза.

Їсти сардини щодня - це абсолютно нормально і корисно. Однак, проблема в тому, що ви втрачаєте ключові поживні речовини, яких немає в рибі.

Сардини не містять клітковини та вітаміну С - двох поживних речовин, необхідних для здоров'я травлення та імунітету. Варто додати до раціону сардин деякі рослинні продукти для отримання клітковини та вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Варто урізноманітнити свій раціон, щоб отримувати всі поживні речовини, необхідні для запобігання дефіциту.