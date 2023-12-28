Заважав роботі дронів. ССО на Південному напрямку знищили росіянина ударом FPV (відео)

Сили оборони України виявили окупанта на Південному напрямку. Ударом FPV-дрона його вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО зафіксували розміщення ворога, який намагався завадити роботі українських дронів", - йдеться в заяві.

Спільно з дружніми підрозділами Сил оборони по цілях були нанесені удари FPV-дронами.

"Наслідки влучної роботи - на відео", - додали у ССО.

Сили оборони України знищують росіян

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ РФ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі досягли близько 356 670 солдатів.

Українські військові відбили понад 30 атак окупантів у районі Авдіївки за добу на Таврійському напрямку. Крім того, на цій ділянці фронту ліквідовано майже 500 російських солдатів - більше половини загальних втрат РФ за добу.

Також російські окупанти спробували штурмувати Синьківку Куп’янського району. Проте військові Збройних сил відбили штурм та ліквідували три десятки росіян.